— Слухи комментировать не хочу, придет время - все всё узнают. Вероятность перехода Кассьерры в "Зенит" есть. Состоится ли он - время покажет.
В сезоне-2021/2022 "Сочи" занял в РПЛ второе место. Колумбийский нападающий провёл за клуб 22 матча и отличился в них 14 голами и 6 голевыми передачами, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову.
Напомним, что по окончании прошедшего чемпионата нападающий Артем Дзюба ушел из "Зенита" в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что петербургский клуб покинет другой форвард "сине-бело-голубых" Юри Алберто.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о переходе Кассьерры в "Зенит"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный переход нападающего Матео Кассьерры в "Зенит".
Фото: Петербургский дневник