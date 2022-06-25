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Наир Тикнизян — лучший футболист "Локомотива" в мае

Перед утренним занятием "железнодорожники" вручили Тикнизяну награду "Лучший футболист "Локомотива" в мае".
Фото: ФК "Локомотив"
После получения приза Наир обратился к болельщикам:

— Я благодарен каждому здесь из вас. Я считаю, что без вас я бы не получил эту награду. Но опять же она для меня не столь важна. Главное — результаты, титулы и кубки. Поэтому продолжаем работать!

В сезоне-2021/2022 Тикнизян провёл за "Локомотив" 18 матчей. Отметился одной голевой передачей. "Железнодорожники" выкупили полузащитника у ЦСКА за 2 миллиона евро.

По итогам чемпионата "Локомотив" набрал 48 очков и занял 6 место в таблице.


Локомотив Тикнизян
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