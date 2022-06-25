"Как проходит моя адаптация в "Зените"? Если честно, первую неделю было непросто, взаимопонимание немножко хромало. Но с каждым днем все лучше и лучше. Мне не трудно перестраиваться под игру "Зенита", я и в контроль могу сыграть, и в быстрые атаки", - цитирует Бакаева "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" в основное время сыграл вничью с "Сочи" во втором туре Кубка PARI Премьер. На 73-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет встречи. Гол стал для полузащитника дебютным в составе "Зенита".
Бакаев перебрался в "Зенит" в статусе свободного агента после окончания контракта со "Спартаком". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Ранее он дебютировал за питерцев в матче против "Нижнего Новгорода" в рамках того же турнира.
Бакаев: первую неделю в "Зените" было непросто
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
Фото: ФК "Зенит"