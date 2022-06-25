По информации источника, после перехода полузащитника Зелимхана Бакаева и предстоящего трансфера нападающего Матео Кассьерры сине-бело-голубые хотят усилить несколько позиций. Сообщается, что клуб собирается подписать вратаря, центрального защитника и еще минимум одного нападающего.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Коринтианс" заинтересован в аренде Алберто у "Зенита". Позднее сообщалось, что в сделку могут быть включены голкипер бразильцев Иван и полузащитник Густаво Мантуан. По словам главного тренера питерцев Сергея Семака, "Зенит" ищет наиболее выгодный вариант.
Источник: Bobsoccer
СМИ: "Зенит" договорился с "Коринтиансом" об аренде Ивана и Мантуана
"Зенит" планирует подписать еще трех игроков в летнее трансферное окно
"Зенит" летом собирается подписать нескольких футболистов.
Фото: ФК "Зенит"