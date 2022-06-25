По информации источника, Панюков находится на просмотре.
Напомним, на этой неделе "Урал" объявил о расторжении контракта с Панюковым. Последние полгода Панюков провел на правах аренды в казахстанском клубе "Кызыл-Жар СК". В чемпионате Казахстана Панюков провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.
Нападающий Андрей Панюков пришел в "Урал" в 2018 году на правах аренды из "Зенита", год спустя форвард подписал контракт с екатеринбургским клубом. В общей сложности за "Урал" 27-летний футболист провел 78 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
"Факел" в сезоне-2022/23 сыграет в Российской Премьер-лиге.
Источник: Матч ТВ
СМИ: бывший нападающий "Урала" Панюков тренируется с "Факелом"
Экс-форвард "Урала" Андрей Панюков находится на сборе воронежского "Факела".
Фото: "СЭ"