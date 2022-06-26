Ранее появилась информация, что Оганесян перейдет в "Оренбург" на правах аренды с правом выкупа.
"Это правдивая информация. Сделка согласована и одобрена с моей стороны. Конечно, всякое может быть, но как мне сообщили - все процедурные вопросы по сделке со "Спартаком" согласованы", - приводит слова Еремякина Sport24.
Оганесян перебрался в молодежную систему "Спартака" в 2019-м году из академии "Мастер-Сатурн". Контракт Оганесяна со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 550 тысяч евро.
"Оренбург" по итогам прошлого сезона вышел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В стыковых матчах команда по сумме двух игр обыграла "Уфу". В 1-м туре нового сезона "Оренбург" дома сыграет с "Крыльями Советов".
В "Оренбурге" подтвердили переход Оганесяна из "Спартака"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на новость о возможном переходе вингера "Спартака" Степана Оганесяна.
Фото: ФК "Спартак"