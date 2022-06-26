"Как игрок он — молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в Сети и хвастаешься этим — мне кажется, это очень низко. Это его право. Захотел выложить — выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками", - цитирует Лещука "СЭ".
Напомним, в конце мая Наиль Умяров в своем телеграм-канале рассказал, как пытался помешать Даниилу Фомину исполнить решающий пенальти на последних секундах финала Кубка России. По словам Умярова, он подначивал Фомина, несколько раз повторив, что на этот раз он точно не реализует одиннадцатиметровый. В результате Фомин не попал в ворота, а "Спартак" выиграл (2:1) и стал победителем Кубка России.
Лещук - об Умярове: когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься в сети - это очень низко
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал поведение полузащитника "Спартака" Наиля Умярова после победы в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"