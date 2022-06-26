"Зенит" - европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам - средний европейский клуб. Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было сказать, что это топовый европейский клуб.
"Зенит" - денежный мешок, как "ПСЖ". Это так и есть. Деньги есть - покупают", - цитирует Канчельскиса РБ Спорт.
Напомним, "Зенит" в сезоне-2021/22 стал чемпионом России. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые сделали это в четвертый раз подряд. Вчера, 25 июня "Зенит" провел второй матч в рамках предсезонного турнира, соперником был "Сочи". Эта игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена". Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее были петербуржцы - 4:2.
В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" в гостях сыграет с "Химками". Также сине-бело-голубые примут участие в матче за Суперкубок России, где встретится со "Спартаком".
"Денежный мешок". Канчельскис сравнил "Зенит" с "ПСЖ"
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал "Зенит" европейским грандом по инфраструктуре.
Фото: ФК "Зенит"