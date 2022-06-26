Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который является домашним для одного из участников предстоящего поединка – "Зенита". В СМИ сообщалось, что москвичи могут бойкотировать поединок, но "Спартак" принял решение не отказываться от участия в этой игре.
"Выиграть Суперкубок всегда важно для клуба и фанатов. Мы должны быть готовы к тяжелой игре и полностью выложиться на поле.
Прекрасно, что мы будем играть на нашем стадионе вместе с нашими болельщиками, но для меня было бы еще интереснее победить "Спартак" на его стадионе", - цитирует Ловрена Матч ТВ.
Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Ловрен - о Суперкубке: было бы еще интереснее победить "Спартак" на его стадионе
Фото: ФК "Зенит"