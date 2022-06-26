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"Политика двойных стандартов". Ловрен - об отстранении российских клубов от еврокубков

Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал, что думает об отстранении команд из России от еврокубков.
Фото: ФК "Зенит"
2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА. Также это решение оспорил и Российский футбольный союз (РФС).

Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.

"Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но с этим ничего не можем поделать. Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть еще лучше, и я верю, что мы вернемся в еврокубки", - цитирует Ловрена Матч ТВ.

"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Место сине-бело-голубых займет шотландский "Селтик". Последний матч еврокубков "Зенит" провел против "Бетиса" 24 февраля (0:0).


Ловрен Зенит
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