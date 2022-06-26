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Агент: Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению, но не вышло

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, сообщил о желании бразильца вернуться в ЦСКА.
Фото: Getty Images
Нападающий Вагнер Лав за ЦСКА выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Всего за "армейцев" бразилец сыграл в 259 матчах, забил 124 мяча и отдал 53 голевых передачи.

"Если поступит предложение от ЦСКА, рассмотрим ли мы его? Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось.

Клубы из каких стран интересуются Вагнером прямо сейчас? Это клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана", - приводит слова агента Metaratings.

Зимой 2022 года Вагнер Лав подписал до конца сезона контракт с датским "Мидтьюлландом". За этот клуб бразилец провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Вагнер Лав вместе с "Мидтьюлландом" выиграл Кубок Дании.

Сейчас 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.


Вагнер Лав ЦСКА
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