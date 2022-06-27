Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
17:00
ТекстильщикНе начат
Сделать ставку

Источник: "Зенит" - единственный клуб, который не проголосовал за назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ

"Зенит" стал единственным клубом РПЛ, который воздержался от голосования за кандидатуру Александра Алаева в качестве исполняющего обязанности главы лиги.
Фото: РФС
Напомним, ранее сегодня об уходе с поста президента лиги объявил Ашот Хачатурянц. Вместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По данным источника, за его назначение проголосовали 15 из 16 клубов высшего российского дивизиона. Единственным клубом, который воздержался от голосования стал "Зенит". Причины этого решения неизвестны.

Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.

Источник: РБ Спорт


Зенит Алаев Хачатурянц РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Источник: "Фламенго" сделал официальный запрос по Барриосу. Европейские клубы также проявляют интерес
Кудряшов: не понимаю, почему Адриано и Фернандо не оставили в "Спартаке". Они в порядке! 1
Источник: "Зенит" интересуется голкипером "Сочи" Адамовым
Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России
Покинувший пост президента РПЛ Хачатурянц рассказал, кого рекомендует назначить вместо себя 2
Агент Гиговича: вероятнее всего, Армин не вернется в "Ростов"
Григорян: требования Бердыева не устраивают ни один клуб в РПЛ 1
Экс-защитник "Спартака" покинул малазийский "Джохор" 1
Игнатьев получит от "Рубина" две месячные зарплаты за расторжение контракта
"Очень жаль". Федун высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ 3
"Факел" объявил о подписании экс-защитника "Крыльев" Божина 1
Источник: "Зенит" - единственный клуб, который не проголосовал за назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ 10
Газизов подтвердил переговоры с "Ахматом" по Агаларову
Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ после ухода Хачатурянца 4
СМИ: "Зенит" испытывает сложности в согласовании с "Коринтиансом" стоимости выкупа Алберто
Хачатурянц объявил, что покидает пост президента РПЛ 8
СМИ: "Сочи" может приобрести полузащитника, с которым Гаранин работал в "Енисее" 1
"Рубин" официально объявил о расторжении контракта с Иваном Игнатьевым 2
Источник: Матюнин и Кукуян не вошли в список судей, приглашенных на сбор арбитров РПЛ 5
Газизов ответил на вопрос об интересе "Ахмата" к Агаларову
Широков – о Бакаеве: то, что ему предложили в "Зените", "Спартак" мог дать с закрытыми глазами 13
Сафонов – о Мозесе: "Спартак" без него проживет – нельзя сказать, что он определяет погоду в клубе
Агент Клаудиньо ответил на вопрос об интересе "Марселя" и "Ромы" к игроку
Широков – об Абаскале в "Спартаке": логики принятия неопытного тренера не понимаю – логично обратиться к Карпину 3
Ловчев: "Зенит" никого не воспитывает, вратарская проблема существует долгие годы 12
"МЮ" отклонил предложение "Барселоны" о трансфере Магуайра
Источник: "Ювентус" начал переговоры по трансферу Неймара
СМИ: "МЮ" собирается закрыть сделку по трансферу де Йонга из "Барселоны" на этой неделе
Чалов забил гол в товарищеском матче "Базеля"
Источник: трансфер Жезуса из "Манчестер Сити" обойдется "Арсеналу" в 45+10 млн фунтов
Все новости
-