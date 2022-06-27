Напомним, ранее сегодня об уходе с поста президента лиги объявил Ашот Хачатурянц. Вместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
По данным источника, за его назначение проголосовали 15 из 16 клубов высшего российского дивизиона. Единственным клубом, который воздержался от голосования стал "Зенит". Причины этого решения неизвестны.
Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Зенит" - единственный клуб, который не проголосовал за назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ
"Зенит" стал единственным клубом РПЛ, который воздержался от голосования за кандидатуру Александра Алаева в качестве исполняющего обязанности главы лиги.
Фото: РФС