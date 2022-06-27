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Агент Гиговича: вероятнее всего, Армин не вернется в "Ростов"

Агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Армина Гиговича рассказал, что футболист вряд ли вернется в клуб летом этого года.
Фото: РПЛ
"Вероятнее всего, Армин не вернется в "Ростов". Мы ищем варианты с арендой до июня 2023 года. Есть ли предложения? Есть, но недостаточно хорошие. Или не подходят лиги, или места", - цитирует Скендеровича "РБ Спорт".

Напомним, в конце марта "Ростов" объявил, что Гигович приостанавливает контракт с клубом и до окончания сезона будет выступать за шведский "Хельсинборг". После отъезда из РПЛ Гигович провел восемь матчей в чемпионате Швеции, в которых он отметился одним забитым голом. Ранее ФИФА снова объявила, что иностранцы, которые не хотят возвращаться в свои клубы в России, могут приостановить контракты с ними до лета 2023 года.

Контракт Гиговича с "Ростовом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.


Гигович Ростов
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