"Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет", - цитирует Зарему "СЭ".
Напомним, ранее сегодня об уходе с поста президента лиги объявил Ашот Хачатурянц. Вместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, за которого, по данным РБ Спорта, проголосовало 15 из 16 клубов Российской Премьер-лиги. Кроме того, кандидатуру Алаева на замену порекомендовал сам Хачатурянц.
Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.
Зарема - об уходе Хачатурянца: российский футбол в коме. Он быстро понял, что реанимировать не представляется возможным
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова высказалась об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.
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