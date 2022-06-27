"Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся", - цитирует Медведева "Metaratings".
Напомним, ранее сегодня в СМИ сообщалось, что "Фламенго" сделал в "Зенит" официальный запрос по Барриосу. Кроме того, появилась информация, что интерес к колумбийцу проявляют несколько европейских клубов.
Вильмар Барриос перебрался в "Зенит" в феврале 2019 года из "Боки Хуниорс" за сумму порядка 15 млн евро. В завершившемся сезоне полузащитник провел 37 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Барриоса с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 млн евро.
Медведев: никаких предложений по Барриосу принимать не собираемся
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб получил официальный запрос по Вильмару Барриосу от "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"