"На данный момент относительно будущего Ларссона в нашем клубе ничего еще неизвестно. Мы не знаем, какое решение он примет. Джордан — отличный игрок и очень ценен для нас. Конечно, мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за АИК. Остальное зависит от него", — цитирует функционера Sport24.
Напомним, в апреле Ларссон приостановил действующий контракт со "Спартаком" и перешел в "АИК" до конца сезона. В 11-ти матчах чемпионата Швеции 25-летний полузащитник отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
После завершения сезона ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в составе российских команд приостанавливать контракты со своими клубами до июня 2023 года. Ларссон заявил, что рад подобному решению международной организации.
"АИК": мы очень хотим, чтобы Ларссон продолжил выступать за команду
Спортивный директор шведского "АИКа" Хенрик Юрелиус высказался о перспективах форварда Джордана Ларссона в команде.
Фото: ФК "Спартак"