По данным источника, руководство "армейцев" нацелено на усиление позиций центрального и левого защитника. Также москвичи хотят найти опорного полузащитника и нападающего.
Ранее состав ЦСКА пополнил сербский защитник Милан Гайич – соглашение клуба с футболистом рассчитано на 3 года. В СМИ сообщалось, что годовой оклад 26-летнего игрока составит 700 тысяч евро и в дальнейшем будет увеличиваться на 100 тысяч в год.
Источник: "СЭ"
Источник рассказал, какие позиции хочет усилить ЦСКА этим летом
ЦСКА планирует подписать 3-4 футболистов в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА