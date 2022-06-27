До этого Щербаченко возглавлял "Кубань", "Томь", "Москву", "Краснодар-2000", "Балтику", "Губкин", "Мордовию", "Улисс", "Кайсар", "Чайку" и "Минск".
Помимо этого Фёдор Анатольевич работал внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России во время подготовки к чемпионату мира-2018.
До этого сообщалось, что главным тренером "Ротора" станет бывший наставник "Уфы" Алексей Стукалов.
В сезоне-2021/2022 волгоградская команда набрала 36 очков и заняла 18 место в ФНЛ-1, тем самым вылетев в ФНЛ-2.
Стало известно, кто займёт пост спортивного директора "Ротора"
Бывшего тренера "Ротора" Фёдора Щербаченко назначили на должность спортивного директора волгоградского клуба.
Фото: ФК "Ротор"