"Я бы очень хотел, чтобы он [Дзюба] оказался в Турции! В идеале в "Антальяспоре", хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Но убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой", - цитирует Кудряшова "СЭ".
Предыдущий сезон Дзюба провел в "Зените" - стороны не договорились о продлении контракта, который истекает этим летом. В СМИ появилась информация, что 33-летний нападающий продолжит карьеру в Турции. Сообщалось, что футболист договорился с "Фенербахче" о финансовых условиях соглашения. Позднее турецкий журналист заявил, что переход не состоится.
Кудряшов: хочу, чтобы Дзюба оказался в Турции – он станет суперзвездой
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов поделился мнением о вероятном продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы в Турции.
Фото: ФК "Зенит"