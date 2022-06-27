«Конечно, я знаю о медийном футболе, ходил на матчи этой команды. Но на меня от них никто не выходил, Текила не звонил. Позвонит — обсудим детали! Всегда мечтал поиграть на синтетике», — сказал Баринов.
Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». За «железнодорожников» 29-летний полузащитник сыграл 185 матчей и стал автором 10 мячей. Баринов является чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России в составе красно-зеленых.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Баринов рассказал о своем отношении к футбольной медийной лиге
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не планирует начинать карьеру в футбольной медийной лиге.
Фото: РПЛ