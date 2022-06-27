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Агент Маркао отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Агент Алешандре Роша Лоурес, представляющий интересы защитника "Галатасарая" Маркао, прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к игроку.
Фото: Getty Images
"Интерес ЦСКА к Маркао? Это фейк. Никто из клуба с нами не связывался", - цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что ЦСКА внимательно следит за ситуацией бразильского защитника, к которому также проявляет интерес "Севилья".

Маркао выступает за "Галатасарай" с 2019 года. В завершившемся сезоне защитник провел 38 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 млн евро. Контракт бразильца с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года.


ЦСКА Галатасарай
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