Президент "Спартака" Леонид Федун может быть выведен из списков исполнительного комитета РФС, сообщают СМИ.
По данным источника, владелец красно-белых уже более месяца раздумывает над своим возможным выходом из состава исполкома Российского футбольного союза, при этом он пропустил последнее заседание и не подтверждал предварительно свое в нем участие. Сообщается, что окончательное решение Федуном на данный момент не принято, однако есть вероятность, что он покинет исполком по собственному желанию на ближайшей конференции организации.
Ранее стало известно, что президент московского "Спартака" Леонид Федун оставил пост вице-президента компании "Лукойл", которая является титульным спонсором красно-белых.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Федун может покинуть состав исполкома РФС
По данным источника, владелец московского "Спартака" Леонид Федун может выйти из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию.
Фото: ФК "Спартак"