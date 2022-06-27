"Я считаю, что Ашот Рафаилович проделал большую, полезную и результативную работу. Можно выразить сожаление о том, что по своим обстоятельствам он решил уйти с этого поста. Хочется пожелать ему удачи в дальнейшей карьере и деятельности", - цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, в понедельник, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛВместо него исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Ашот Хачатурянц официально вступил в должность президент Российской Премьер-лиги в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на выборах новой главы лиги.
В "Зените" прокомментировали уход Хачатурянца с поста президента РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об Ашоте Хачатурянце, который покинул место президента РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"