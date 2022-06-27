"Вань, ты чего, дурачок?" Ломаев рассказал, как партнеры отреагировали на неудачный финт Зидана в матче с "Химками"

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев признался, что партнеры по команде покритиковали его за неудачный финт в матче с "Химками", который закончился пропущенным голом.

Фото: РПЛ





Напомним, "Крылья Советов" разгромно уступили "Химкам" (1:4) в 26-м туре РПЛ прошедшего сезона. На 86-й минуте Ломаев выбежал за мячом к центру поля и попытался исполнить финт, чтобы обыграть форварда подмосковной команды Илью Садыгову. В итоге Садыгов перехватил мяч и отправил его в пустые ворота.



Всего в завершившемся сезоне Иван Ломаев провел 28 матчей, в которых пропустил 34 гола и девять раз оставлял ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 2 млн евро. "Надо было выбивать, но я вспомнил, что перед этим в Турции на сборах обыгрывал нападающего финтом Зидана, тогда все получилось. Причем вообще во вратарской исполнил, Цыпченко нашего обыграл. Пацаны говорят: "Вань, ты чего, дурачок?" Я извинялся, а Барач, цз наш, сказал, что матч-то отличный был, если бы не придумал такое", - цитирует Ломаева Sports.ru Напомним, "Крылья Советов" разгромно уступили "Химкам" (1:4) в 26-м туре РПЛ прошедшего сезона. На 86-й минуте Ломаев выбежал за мячом к центру поля и попытался исполнить финт, чтобы обыграть форварда подмосковной команды Илью Садыгову. В итоге Садыгов перехватил мяч и отправил его в пустые ворота.Всего в завершившемся сезоне Иван Ломаев провел 28 матчей, в которых пропустил 34 гола и девять раз оставлял ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 2 млн евро.