Президент АИКа: думаю, Ларссон попросит много денег. У нас не будет возможности столько заплатить

Президент шведского АИКа Роберт Фальк заявил, что подписание Джордана Ларссона в его команду вряд ли является возможным.

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Напомним, в понедельик, 27 июня "



Форвард провел 11 матчей в чемпионате Швеции, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. "В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру. Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом. Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег. Ларссон попросит много денег? Я так думаю. И у нас не будет возможности столько заплатить", - цитирует Фалька "РБ Спорт" Напомним, в понедельик, 27 июня " Спартак " официально объявил о расторжении контракта с Ларссоном по договоренности сторон. Соглашение шведа с красно-белыми заканчивалось летом следующего года, поэтому он мог также приостановить контракт и больше не вернуться в клуб. Вторую половину предыдущего сезона Ларссон провел в АИКе, куда попал после того, как приостановил контракт со "Спартак".Форвард провел 11 матчей в чемпионате Швеции, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.