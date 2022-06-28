"Зенит" может вмешаться в борьбу за Баринова? Нет, не может", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов является приоритетной целью для "Динамо" на трансферное окно. Кроме того, отмечалось, что борьбу за игрока готов навязать и "Зенит", который может лишиться Вильмара Барриоса.
Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Баринову
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: РПЛ