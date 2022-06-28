- Я против того, чтобы вводилось Fan ID в РПЛ. Эта мера ни к чему ни приведет. Во первых, из-за ограничений, наложенных пандемией и изоляцией российского футбола, клубы пострадали финансово. В этих условиях необходимо привлекать болельщиков на стадионы, а Fan ID, наоборот, их отталкивает. Во вторых, Fan ID крайне важен и нужен во время крупных международных турниров. Во время чемпионата мира по футболу в России мы смогли с вами в этом убедиться - болельщикам было легче передвигаться между городами, в которых проходили матчи, благодаря этому инструменту. Но для РПЛ эта мера ни к чему, - передает слова Газзаева Sport24.
Поправки к Федеральному Закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", устанавливающие введение на спортивных соревнованиях в России системы персонифицированного учета болельщиков, иначе называемой Fan ID, вступили в действие с 1 июня 2022 года. В Российской премьер-лиге Fan ID планируется запустить с сезона-2022/2023, сначала на части стадионов - в Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре, в дальнейшем на всех аренах лиги. Фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", заявили о бойкоте посещения матчей в случае запуска в действие системы Fan ID.
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Газзаев: против Fan ID в РПЛ. Эта мера ни к чему не приведет
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с введением на матчах чемпионата России системы Fan ID.
Фото: "Чемпионат"