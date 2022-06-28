Наставник "Динамо" Славиша Йоканович одобрил возможный трансфер 25-летнего опорного хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова, сообщают СМИ.
По данным источника, сумма потенциальной трансферной компенсации за этот переход может составить 6 миллионов евро, однако на данный момент бело-голубые еще не делали официального предложения по Баринову.
Ранее появилась информация, что опорный полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Баринов может оказаться в "Динамо", которое рискует потерять полузащитников Николу Моро и Себастьяна Шиманьски из-за разрешения ФИФА приостанавливать контракты легионеров с клубами РПЛ на срок до 30 июня 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Йоканович одобрил возможный трансфер Баринова в "Динамо"
По данным источника, новый главный тренер московского "Динамо" Славиша Йоканович одобрил идею подписания опорного полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: РПЛ