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Источник: стало известно, кто прокомментирует Суперкубок России

Выяснились имена комментаторов, которые будут работать на матче Суперкубка России.
Фото: соцсети Георгия Черданцева
По данным источника, комментировать встречу будут Георгий Черданцев и Михаил Поленов.

Напомним, встреча за Суперкубок России состоится на следующей неделе в субботу, 9 июля. Матч примет "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Место проведения стало серьезным предметом для споров из-за которого даже существовала вероятность, что "Спартак" бойкотирует встречу. Красно-белые настаивали на нейтральном поле, предлагая варианты с Казанью, Нижним Новгородом, и московскими "Лужниками".

Действующим обладателем трофея является "Зенит", который в прошлом финале разгромил "Локомотив" (3:0).

Источник: РБ Спорт


Суперкубок России Спартак Зенит
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