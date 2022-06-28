По данным источника, комментировать встречу будут Георгий Черданцев и Михаил Поленов.
Напомним, встреча за Суперкубок России состоится на следующей неделе в субботу, 9 июля. Матч примет "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Место проведения стало серьезным предметом для споров из-за которого даже существовала вероятность, что "Спартак" бойкотирует встречу. Красно-белые настаивали на нейтральном поле, предлагая варианты с Казанью, Нижним Новгородом, и московскими "Лужниками".
Действующим обладателем трофея является "Зенит", который в прошлом финале разгромил "Локомотив" (3:0).
Источник: РБ Спорт
Источник: стало известно, кто прокомментирует Суперкубок России
Выяснились имена комментаторов, которые будут работать на матче Суперкубка России.
Фото: соцсети Георгия Черданцева