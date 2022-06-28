- Об этом лучше спросить у ФИФА или CAS, - передает слова представителя ВАДА ТАСС.
Ранее стало известно, что срок уже отбытой дисквалификации за обнаружение допинга в организме 30-летнего нападающего "Оренбурга" Владимира Обухова был увеличен на полгода, в связи с чем клуб приостановил с форвардом контракт. По информации СМИ, продление дисквалификации произошло в результате рассмотрения поданной ВАДА апелляции. Нарушение произошло в 2013 году в период выступлений футболиста за московское "Торпедо", в июне 2021 года он был дисквалифицирован на 6 месяцев.
В ВАДА прокомментировали увеличение срока дисквалификации Обухова
Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отреагировал на вопрос о причинах продления дисквалификации нападающего "Оренбурга" Владимира Обухова.
Фото: ФК "Ростов"