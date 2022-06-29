"В "Зените" у него на футболке будет написано "Иван". Он возьмет первый номер: под ним он играл в "Коринтиансе", у нас он сейчас свободен. Ивану место в воротах еще надо завоевать. Никаких преференций, кроме готовности играть на высшем уровне, в "Зените" нет и будет", - цитирует Медведева Матч ТВ.
Сегодня "Зенит" объявил о том, что нападающий Юри Алберто сезон-2022/23 проведет в "Коринтиансе", состав сине-бело-голубых пополнят вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
Вратарь Иван выступает за "Коринтианс" с зимы 2022 года. За бразильский клуб 24-летний футболист провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола, а в одной игре он оставил свои ворота "сухими". Контракта Ивана рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
Стало известно, под каким номером вратарь Иван будет играть в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался новом вратаре сине-бело-голубых Иване Куарезме да Силве.
Фото: соцсети Ивана