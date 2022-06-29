В середине июня петербургский клуб продлил контракт с голкипером до конца сезона-2022/23.
"В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру. Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева. Примерно сказал: "Михаил, вы нам нужны". Не обидно ли, что контракт продлен только на год? Это как раз нормальная история. Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится", - цитирует Кержакова Sport24.
Вратарь Михаил Кержаков в завершившемся сезоне провел 25 матчей во всех турнирах за "Зенит", в которых 24 мяча, в 9 играх он оставлял свои ворота "сухими". В общей сложности за петербургский клуб 35-летний футболист сыграл в 88 матчах, пропустив в них 83 мяча.
Сегодня "Зенит" проведет заключительный матч в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Соперником сине-бело-голубых будет ЦСКА. Игра пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве и начнется в 20:00 мск.
"Повлиял звонок Медведева". Михаил Кержаков признался, что думал о завершении карьеры летом
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что мог закончить карьеру летом.
Фото: ФК "Зенит"