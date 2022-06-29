"Соглашусь ли я работать в другом российском клубе, если поступит предложение? Я профессионал, но в России для меня существует только "Спартак". Я люблю свою работу, ваш чемпионат мне интересен, но в РПЛ мое сердце принадлежит только «Спартаку", — заявил Камоцци.
Сегодня Франко объявил об уходе из "Спартака". Он пришёл в клуб в декабре 2020 года. Камоцци не стал продлевать соглашение с клубом Леонида Арнольдовича Федуна.
"Красно-белые" в этом сезоне РПЛ набрали 38 очков и заняли 10-е место в таблице. Но при этом московская команда завоевала Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). Забитыми мячами отметились Александр Соболев с передачи Михаила Игнатова и Квинси Промес с передачи Александра Соболева.
Источник: Sport24
Камоцци: в России для меня существует только "Спартак"
Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци ответил на вопрос о своём будущем после ухода из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"