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Камоцци: в России для меня существует только "Спартак"

Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци ответил на вопрос о своём будущем после ухода из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Соглашусь ли я работать в другом российском клубе, если поступит предложение? Я профессионал, но в России для меня существует только "Спартак". Я люблю свою работу, ваш чемпионат мне интересен, но в РПЛ мое сердце принадлежит только «Спартаку", — заявил Камоцци.

Сегодня Франко объявил об уходе из "Спартака". Он пришёл в клуб в декабре 2020 года. Камоцци не стал продлевать соглашение с клубом Леонида Арнольдовича Федуна.

"Красно-белые" в этом сезоне РПЛ набрали 38 очков и заняли 10-е место в таблице. Но при этом московская команда завоевала Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). Забитыми мячами отметились Александр Соболев с передачи Михаила Игнатова и Квинси Промес с передачи Александра Соболева.

Источник: Sport24


Спартак Москва Федун
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