"Для "Наполи" Хвича — прекрасный трансфер. Им очень повезло. Жаль, что российский клуб не смог заработать на его продаже. Уход Хвичи должен был стать одним из самых дорогих трансферов в истории РПЛ", - сказал Сёмин.
В конце марта Кварацхелия покинул "Рубин" и перешёл в "Динамо" из Батуми. Принял участие в Грузии в 11 матчах и забил 8 голов. При этом отметился двумя результативными передачами. После окончания сезона Хвича перешёл в "Наполи".
Неаполитанцы заплатят "Динамо" за грузина 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с итальянским клубом будет подписан до 2027 года, а зарплата составит 1.1 млн евро в год.
До этого Хвича Кварацхелия выступал за "Рубин" с 2019 года. За это время футболист провёл за казанский коллектив 73 матча и забил в них 9 голов.
Источник: Sport24
Сёмин: жаль "Рубин", что не смог заработать на Кварацхелии
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России высказался о приобретении "Наполи" экс-полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Фото: "Чемпионат"