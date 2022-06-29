- Удивлюсь, если кто-то из российских футболистов перейдет в европейский клуб в это трансферное окно. Всегда хочется, что наши игроки стремились в сильнейшие европейские чемпионаты, но сейчас такой вариант сложно представить. Но в РПЛ есть 3-4 российских игрока, которые способны играть в топ-клубах Европы. Тот же Захарян, Сперцян, - передает слова Семина Sport24.
Весной 2022 года часть российских футболистов, выступавших в европейских клубах, вернулась в Россию из-за негативного отношения со стороны руководства команд, вызванного политическими причинами, и проблем с предоставлением игрового времени. Так, формально по обоюдному согласию, но по фактической инициативе своих клубов расторгли действующие контракты выступавшие в чемпионате Польши полузащитники Илья Жигулев и Евгений Башкиров, а находившийся в аренде в немецком "Шальке" хавбек "Зенита" Ярослав Михайлов полностью перестал получать весной игровое время.
Семин: удивлюсь, если кто-то из российских футболистов перейдет в европейский клуб в это трансферное окно
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал ситуацию на трансферном рынке для российских футболистов.
Фото: AFP