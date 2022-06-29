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Агент 22-летнего чилийского хавбека рассказал о переговорах с ЦСКА

Агент полузащитника чилийской "Унион Эспаньолы" Виктора Фелипе Мендеса Пабло Леклер Флуха сообщил о трансферном интересе к своему подопечному со стороны московского ЦСКА.
Фото: Getty Images
- ЦСКА? Переговоры пока на предварительной стадии. "Эспаньола" не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто. Интересен ли нам переезд в Россию? У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА, - передает слова Флухи Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о предметном интересе к 22-летнему полузащитнику чилийского клуба "Унион Эспаньола" Виктору Фелипе Мендесу со стороны московского ЦСКА. В нынешнем году на счету футболиста 15 матчей за свой клуб во всех турнирах, 1 забитый гол и 4 голевых паса, его оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 2,3 млн евро. Также появлялись сведения о трансферном интересе "армейцев" к другим игрокам - нападающему "Витории Гимарайнш" Оскару Эступиньяну и опорному хавбеку "Фиорентины" Эрику Пульгару.


ЦСКА Российские трансферы
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