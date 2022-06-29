Представитель МакSим подтвердил, что певица выступит перед матчем за Суперкубок России в Петербурге

Павел Назаров, представитель певицы МакSим, сообщил, что она выступит перед матчем за Суперкубок России.

Фото: РФС





Ранее появилась информация, что МакSим исполнит популярную в среде фанатов красно-белых песню "Знаешь ли ты".



"Действительно ли МакSим выступит перед матчем за Суперкубок? Да, это соответствует действительности", - приводит слова Назарова



Также сообщается, что на Суперкубке выступит группировка "Ленинград" с песней "В Зените". Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. В этом матче петербургский " Зенит " встретится с московским " Спартаком ". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 19:00 мск.Ранее появилась информация, что МакSим исполнит популярную в среде фанатов красно-белых песню "Знаешь ли ты"."Действительно ли МакSим выступит перед матчем за Суперкубок? Да, это соответствует действительности", - приводит слова Назарова Матч ТВ Также сообщается, что на Суперкубке выступит группировка "Ленинград" с песней "В Зените".