Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. В этом матче петербургский "Зенит" встретится с московским "Спартаком". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 19:00 мск.
Ранее появилась информация, что МакSим исполнит популярную в среде фанатов красно-белых песню "Знаешь ли ты".
"Действительно ли МакSим выступит перед матчем за Суперкубок? Да, это соответствует действительности", - приводит слова Назарова Матч ТВ.
Также сообщается, что на Суперкубке выступит группировка "Ленинград" с песней "В Зените".
Представитель МакSим подтвердил, что певица выступит перед матчем за Суперкубок России в Петербурге
Павел Назаров, представитель певицы МакSим, сообщил, что она выступит перед матчем за Суперкубок России.
Фото: РФС