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Представитель МакSим подтвердил, что певица выступит перед матчем за Суперкубок России в Петербурге

Павел Назаров, представитель певицы МакSим, сообщил, что она выступит перед матчем за Суперкубок России.
Фото: РФС
Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. В этом матче петербургский "Зенит" встретится с московским "Спартаком". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 19:00 мск.

Ранее появилась информация, что МакSим исполнит популярную в среде фанатов красно-белых песню "Знаешь ли ты".

"Действительно ли МакSим выступит перед матчем за Суперкубок? Да, это соответствует действительности", - приводит слова Назарова Матч ТВ.

Также сообщается, что на Суперкубке выступит группировка "Ленинград" с песней "В Зените".


Суперкубок России Зенит Спартак
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