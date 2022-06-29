"Ведет ли "Зенит" переговоры с Родригао? Это не ко мне. Кассьерра - игрок "Зенита"? 30 июня узнаете. Будут ли еще трансферы, кроме Кассьерры? Еще будут, да", - цитирует Медведева РБ Спорт.
Вчера "Зенит" одержал третью победу подряд в рамках розыгрыша Кубка PARI Премьер – на этот раз сине-бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом 3:0. Два мяча "армейцы" пропустили с пенальти. В составе питерцев дважды отличился полузащитник Алексей Сутормин, еще один гол на свой счет записал Андрей Мостовой.
3 июля петербуржцы в Сочи проведут товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Медведев прокомментировал итоги медосмотра Кассьерры в "Зените"
Медведев: у "Зенита" будут еще трансферы, кроме Кассьерры
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о работе петербургского клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"