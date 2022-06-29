Ранее в СМИ сообщили, что Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью "автозаводцев".
"Торопятся", - ответил Геркус на вопрос о соответствующих публикациях.
Илья Геркус с 2016 по 2018 год занимал должность президента "Локомотива". Также специалист работал в "Зените".
"Торпедо" по итогам прошлого сезона стало победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получило путевку в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В первом матче после возвращения в высший дивизион российского футбола "автозаводцы" на своем поле примут "Сочи". Игра запланирована на 17 июля, начало - в 15:00 мск.
Источник: РИА Новости
"Торопятся". Геркус - о слухах о своем назначении в "Торпедо"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слухи о своем назначении в "Торпедо".
Фото: РИА Новости