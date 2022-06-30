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Радимов грубо оскорбил экс-игрока "Спартака" Ларссона

Бывший игрок "Зенита" раскритиковал шведского нападающего Джордана Ларссона, который покинул московский "Спартак".
Фото: РПЛ
Напомним, в понедельник, 27 июня, "Спартак" официально объявил о расторжении контракта с Ларссоном по договоренности сторон. Соглашение шведа с красно-белыми заканчивалось летом следующего года. Ранее швед порадовался, что ему не придется возвращаться в Россию после на фоне опции ФИФА о приостановке контракта.

"Это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет. Найдет ли он себе команду? Конечно, даже не сомневайтесь. Человек заработает на этом деньги, включив политическую историю", - сказал Радимов в программе "Есть тема!" на телеканале "Матч ТВ".

После разрыва трудового соглашения пресс-служба красно-белых попрощалась с Джорданом постом с подписью: "Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007 - 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью".

"Можно написать банальные слова - спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи.

Сам Ларссон - #####, это понятно, тут даже обсуждать нечего. Но у него личное, он один, а здесь целый клуб. Клуб сравнялся с Ларссоном, можно было быть выше, поблагодарить", - отметил Радимов.

Джордан Ларссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт со "Спартаком". Вторую часть минувшего сезона Ларссон провел в шведском АИКе на правах аренды. В составе шведского клуба 25-летний форвард провел 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.


Радимов Ларссон Спартак
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