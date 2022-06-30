"Не знаю, из-за чего у Александра не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин – сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог. Точно уверен, что его карьера еще не завершена и он сможет себя проявить", – заявил Нобоа.
Напомним, Кокорин выступал в "Сочи" в сезоне 2019/20 на правах аренды. Провёл за клуб 10 матчей и забил в них 7 голов. После чего нападающий перешёл в "Спартак" в статусе свободного агента, так как его контракт с "Зенитом" истёк. За "красно-белых" Кокорин отыграл 8 матчей и отличился в них двумя забитыми мячами.
"Фиорентина" приобрела россиянина у действующего обладателя Кубка России за 5 миллионов евро. На данный момент форвард ещё ни разу не отметился результативными действиями за "фиалок".
Источник: Матч ТВ
Нобоа - о Кокорине: его карьера ещё не завершена
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа считает, что сейчас Александр Кокорин пригодился бы его команде.
Фото: ТАСС