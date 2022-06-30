Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
2 - 0 2 0
СКА-Хабаровск2 тайм
Сделать ставку

Крыховяк не собирается покидать "Краснодар"

Полузащитник "горожан" Гжегож Крыховяк планирует остаться в клубе.
РПЛ
Поляк работает в общей группе "Краснодара" в штатном режиме. Он не собирается менять клубную прописку и никогда не говорил, что хочет уехать из России.

В середине марта Гжегож воспользовался приостановкой контракта и перебрался в АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22. 18-го мая было объявлено об уходе польского полузащитника из греческого коллектива.

До переезда в Грецию сообщалось, что Крыховяк подговаривал иностранных одноклубников покинуть "Краснодар", но эта новость не подтвердилась.

Поляк перешёл в команду Сергея Николаевича Галицкого 2 августа 2021 года. Действующий контракт с "быками" у полузащитника рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: "Матч ТВ"


Крыховяк Краснодар
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

"Уфа" подтвердила интерес "Ростова" к Агаларову
Карпин и Онопко продлили контракты с "Ростовом" 2
Валерий Баринов - о ситуации в "Локо": не успокоятся, пока денег не наворуют 1
Источник: "Ростов" ведёт переговоры с "Уфой" о покупке Агаларова 3
Дасаев: обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как Глушенков
Йозеф Циннбауэр - новый главный тренер "Локомотива" 10
Ветеран ЦСКА - о словах Глушенкова: так нельзя говорить 2
Мостовой: Абаскаль для меня не тренер 4
Шунин, Смолов и Моро - в стартовом составе "Динамо" на контрольную игру со "СКА-Хабаровском"
Крыховяк не собирается покидать "Краснодар" 4
Опорный хавбек Майга перешел из "Велеса" в "Пари НН" 1
Глушенков: я рад, что ушёл из "Спартака" 10
"Крылья Советов" крупно проиграли "Акрону" 1
Источник: Урунов перейдёт в "Химки"
Нобоа - о Кокорине: его карьера ещё не завершена
Малком заявил о готовности выступать за "Зенит" до конца своей карьеры 6
Губерниев: из меня получился бы прекрасный президент РПЛ 6
Новичок "Зенита" Кассьерра рассказал о целях в петербургском клубе 4
СМИ: "Химки" ведут переговоры с Уруновым 1
Кассьерра: сразу же решил, что хочу перейти в "Зенит" 4
"Если увижу несправедливость, буду говорить об этом". Абаскаль - о судьях в РПЛ 11
Кассьерра определился с игровым номером в "Зените" 1
"Спартак" поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
"Зенит" объявил о переходе нападающего Кассьерры из "Сочи" 6
Радимов грубо оскорбил экс-игрока "Спартака" Ларссона 14
РПЛ назвала дату выборов нового президента лиги
"Не сказал бы, что нет шансов". Зиньковский - о матче против "Зенита" за Суперкубок 4
Абаскаль рассказал, что семья поддержала его решение возглавить "Спартак" 6
"Торопятся". Геркус - о слухах о своем назначении в "Торпедо"
Зиньковский: Абаскаль - качественный тренер. Мне все нравится 5
Все новости
-