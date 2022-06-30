Поляк работает в общей группе "Краснодара" в штатном режиме. Он не собирается менять клубную прописку и никогда не говорил, что хочет уехать из России.
В середине марта Гжегож воспользовался приостановкой контракта и перебрался в АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22. 18-го мая было объявлено об уходе польского полузащитника из греческого коллектива.
До переезда в Грецию сообщалось, что Крыховяк подговаривал иностранных одноклубников покинуть "Краснодар", но эта новость не подтвердилась.
Поляк перешёл в команду Сергея Николаевича Галицкого 2 августа 2021 года. Действующий контракт с "быками" у полузащитника рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: "Матч ТВ"
Крыховяк не собирается покидать "Краснодар"
Полузащитник "горожан" Гжегож Крыховяк планирует остаться в клубе.
РПЛ