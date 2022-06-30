"Конечно, ему хотелось играть, поэтому он выбрал другую команду. Но говорить так про свою команду, где на него надеялись, дали возможность подняться и заиграть, это неприлично. Так говорить нельзя", — сказал Пономарев.
Ранее Глушенков заявил, что счастлив уходу из "Спартака".
Полузащитник перешёл в московский клуб из "Чертаново" в 2019 году. Провёл за "красно-белых" 11 матчей и не отметился результативными действиями. После чего перешёл в "Крылья Советов" на правах аренды.
В сезоне-2021/2022 русский полузащитник провёл за команду Осинькина 28 матчей и отметился в них семью голами и двумя результативными передачами.
25 июня стало известно, что Максим Глушенков подписал трёхлетний контракт с самарцами.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ветеран ЦСКА - о словах Глушенкова: так нельзя говорить
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился реакцией на слова Максима Глушенкова об уходе из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"