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Карпин: чувствую себя в "Ростове" максимально комфортно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с клубом.
Фото: "Metaratings"
"Неоднократно говорил о своем теплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство "Ростова" за доверие, у нас впереди много работы", – сказал главный тренер команды пресс-службе "Ростова".

Валерий Карпин и Виктор Онопко продлили контракты с ростовским коллективом до 2026 года.

Валерий Георгиевич возглавил ростовчан в декабре 2017 года, сменив на посту Леонида Кучука. Тогда "жёлто-синие" опережали зону вылета на 4 очка. С Карпиным в сезоне-2017/2018 "Ростов" закончил на 11-м месте.

По ходу минувшего сезона главный тренер ростовчан покинул команду, возглавив сборную России. Но в марте 2022-года вернулся.

По итогам минувшего сезона "Ростов" заработал 38 очков и занял 9-е место.


Ростов Карпин Онопко
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