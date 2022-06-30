"Неоднократно говорил о своем теплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство "Ростова" за доверие, у нас впереди много работы", – сказал главный тренер команды пресс-службе "Ростова".
Валерий Карпин и Виктор Онопко продлили контракты с ростовским коллективом до 2026 года.
Валерий Георгиевич возглавил ростовчан в декабре 2017 года, сменив на посту Леонида Кучука. Тогда "жёлто-синие" опережали зону вылета на 4 очка. С Карпиным в сезоне-2017/2018 "Ростов" закончил на 11-м месте.
По ходу минувшего сезона главный тренер ростовчан покинул команду, возглавив сборную России. Но в марте 2022-года вернулся.
По итогам минувшего сезона "Ростов" заработал 38 очков и занял 9-е место.
Карпин: чувствую себя в "Ростове" максимально комфортно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с клубом.
Фото: "Metaratings"