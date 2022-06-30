"Конкретно роль Дзюбы никто не берёт. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая… Шутки есть, но все концентрируются на работе. Больше всех шутит в команде Михаил Кержаков", - заявил футболист "Известиям".
Дзюба покинул "Зенит" после окончания минувшего сезона – у футболиста истек контракт с питерским клубом, стороны не договорились о продлении соглашения. В СМИ появилась информация, что к 33-летнему нападающему проявляет интерес ряд клубов из Турции, среди которых "Фенербахче". Позднее сообщалось, что стамбульский коллектив отказался от идеи приобретения Дзюбы.
Круговой рассказал, кто после ухода Дзюбы больше всех шутит в "Зените"
Защитник "Зенита" Даниил Круговой поделился мнением, кто среди команды шутит больше всех после ухода Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"