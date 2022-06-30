По данным источника, 21-летний сербский футболист готов подумать над переходом в российский клуб в случае поступления выгодного предложения.
Представители клубов намерены провести предварительный раунд переговоров по потенциальной сделке. Ожидается, что Еракович выйдет в стартовом составе "Црвены Звезды" на товарищеский матч с "Зенитом", который пройдет 3 июля.
Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении Ераковича заинтересовано "Динамо". Агент сербского защитника отметил, что его клиент открыт для российских клубов.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Зенит" проведет переговоры по трансферу Ераковича с "Црвеной Звездой" в выходные
"Зенит" может достичь предварительной договоренности с "Црвеной Звездой" о трансфере защитника Страхини Ераковича в выходные.
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