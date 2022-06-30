"Сам только что прочитал об Эджуке и, честно говоря, очень удивлён. Думал, что он уже останется. Но Эджуке тоже можно понять: у нас нет еврокубков, а Германия — это не наш чемпионат, это Европа… Бундеслига сильнее РПЛ. Эджуке всё делает правильно. Единственное, что с уходом Эджуке ЦСКА потеряет в атаке", - цитирует Гришина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Эджуке может перебраться в клуб немецкой Бундеслиги – арендовать футболиста хочет "Герта". Позднее сообщалось, что нигерийский нападающий приостановит контракт с "армейцами".
Эджуке пополнил состав ЦСКА в 2020 году. В минувшем сезоне он принял участие в 30-ти матчах Российской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Гришин – о вероятном уходе Эджуке из ЦСКА: он все делает правильно – Бундеслига сильнее РПЛ
Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о вероятном уходе форварда "армейцев" Чидеры Эджуке из клуба
Фото: Sport24