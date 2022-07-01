"У [Кубка] РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка", - цитирует функционера "СЭ".
В мае исполком Российского футбольного союза установил срок до 15 июля на организацию формата нового турнира – Кубка РПЛ. Перед рабочей группой была поставлена задача доработать и просчитать финансовую модель турнира и договориться о сотрудничестве с основными спонсорами.
Пивоваров: у Кубка РПЛ уже есть коммерческие предложения, которые обеспечили бы проведение турнира
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о подробностях работы над организацией Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ