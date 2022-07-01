Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Сочи2 тайм
П1 8.25X 2.05П2 2.1
Сделать ставку

Пивоваров: у Кубка РПЛ уже есть коммерческие предложения, которые обеспечили бы проведение турнира

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о подробностях работы над организацией Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
"У [Кубка] РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка", - цитирует функционера "СЭ".

В мае исполком Российского футбольного союза установил срок до 15 июля на организацию формата нового турнира – Кубка РПЛ. Перед рабочей группой была поставлена задача доработать и просчитать финансовую модель турнира и договориться о сотрудничестве с основными спонсорами.


Пивоваров Кубок РПЛ
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Барселона" объявила о переименовании "Камп Ноу"
СМИ: Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА
Министры спорта более 30 стран требуют запретить спортивные трансляции в России и Белоруссии
"Это новый вызов для меня". Кутепов - о переходе в "Торпедо"
В "Зените" рассказали, какую позицию клуб планирует усилить этим летом 1
Карпин шуткой отреагировал на слухи об интересе к Осипенко со стороны ЦСКА
Салихова: Суперкубок превратили в очередной корпоратив "Газпрома" со Шнуром 13
Медведев ответил на вопрос об интересе "Фламенго" к Венделу 1
Пивоваров: степень готовности проекта Кубка РПЛ высокая, в работе ориентируемся на 5 июля
Медведев: Иван и Мантуан прилетят в Санкт-Петербург 14-16 июля
Пивоваров: у Кубка РПЛ уже есть коммерческие предложения, которые обеспечили бы проведение турнира
В "Локомотиве" отреагировали на решение активных фанатов клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID 1
Салах продлил контракт с "Ливерпулем"
Фанаты "Локомотива" объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения Fan ID 2
Официально: Крал приостановил контракт со "Спартаком" 4
"Спартак" опубликовал прощальный ролик с Кутеповым под песню Eminem'а (видео) 1
Осипенко ответил на вопрос об интересе к нему от ЦСКА
РФС официально объявил, что "Ленинград" и МакSим выступят на Суперкубке России 15
СМИ: "Фламенго" намерен приобрести Вендела у "Зенита" 4
"Торпедо" объявило о переходе Кутепова 2
СМИ: клуб Серии А интересуется экс-игроком "Краснодара" Ботхеймом
На матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" будут работать 4 комментатора 3
Хачатурянц: владельцы "Манчестер Сити" могли купить "Рубин"
В "Герте" отреагировали на слухи о возможном переходе Эджуке
Источник: клубы обсуждают проведение игр Кубка РПЛ в формате три тайма по 30 минут 5
"Краснодар" пожаловался в CAS на Ботхейма. Норвежец расторг контракт в одностороннем порядке
"Нарушение спортивного принципа". Хачатурянц - о проведении Суперкубка в Петербурге 22
Дзагоев может перебраться в турецкий чемпионат 1
Источник: "Ростов" готов продать Осипенко в ЦСКА за 10 млн евро. Армейцы предлагают 3 млн 6
Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над Испанией на ЧМ-2018 3
Все новости
-