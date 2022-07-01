"Обращался ли кто-то из "Фламенго" по Венделу? Нет, никто из клуба по Венделу не обращался. он проведет новый сезон в "Зените"? Да", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Фламенго" нацелен на приобретение Вендела. Сообщалось, что спортивный директор бразильского клуба контактировал с игроком на предмет потенциальной сделки.
Медведев ответил на вопрос об интересе "Фламенго" к Венделу
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о вероятном интересе к полузащитнику питерцев Венделу со стороны бразильского "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"