"Остаюсь ли я в "Сочи"? Пока да. Этим летом не уйду? Все может быть. У меня контракт еще на один год. Посмотрим.
Звал ли Федотов в ЦСКА? ... (Нобоа улыбается и пожимает плечами)", - цитирует эквадорца "СЭ".
Напомним, Владимир Федотов с нового сезона будет главным тренером ЦСКА. В армейский клуб специалист ушел из "Сочи".
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В минувшем сезоне 37-летний футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. РФС признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/22.
Нобоа не стал отвечать на вопрос, звал ли его Федотов в ЦСКА
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о своем будущем.
Фото: РПЛ